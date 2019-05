Mundial de Qatar 2022 no será de 48 selecciones, Fifa desiste en ampliación

El diario británico The Times atribuye el cambio de idea a los problemas de logística que implicaría el calendario y por conflictos políticos existentes en Oriente Medio.

La información señala que el presidente de ese organismo, Gianni Infantino, era el más insistente en que el Mundial fuera de 48, pero tuvo que ceder ante las complejidades que eso representaba.

El organismo, que en mayo había presentado un estudio de viabilidad y que había incluido en el orden del día de su próximo congreso en París en junio la votación de esta ampliación, admitió que “en las circunstancias actuales, semejante propuesta no puede llevarse a cabo“.

La ampliación de los 32 equipos actuales a los 48 deseados por la FIFA implicaba pasar de 64 partidos a 80, lo que hacía muy previsible el tener que organizar partidos del Mundial en algún país vecino de Qatar.

En junio de 2017 Qatar fue objeto de un embargo diplomático y económico por parte de Arabia Saudita, la gran potencia de la zona, y sus principales aliados nacionales, que acusaron a Doha de apoyar a grupos islamistas radicales y le reprochan su acercamiento a Irán, el gran rival de Ryad.

FIFA World Cup Qatar 2022™ to be played with 32 teams

https://t.co/zSPDenmm2k

— FIFA Media (@fifamedia) May 22, 2019