Mundial Femenino: Nueva York celebra a campeonas del mundo con confeti y gritos por mayores salarios

Las futbolistas, que vestían camisetas idénticas negras con la leyenda “Campeonas del mundo” bordada en dorado, saludaron a la multitud desde varios camiones que circulaban lentamente por las calles del sur de la ciudad, desde el Battery Park a la alcaldía.

Distendidas, sonrientes, algunas se acercaron al público y firmaron camisetas o estuches de teléfonos celulares.

En la mañana soleada de verano, los empleados de los rascacielos por donde pasaban las campeonas las regaron de confeti blanco.

La jugadora más conocida del equipo, Megan Rapinoe, hizo la icónica pose con la que firma sus goles al presentar el trofeo de la Copa del Mundo a los enloquecidos aficionados que se agolpaban en las calles.

“Este equipo es tan fuerte, tan duro, tiene tal sentido del humor, es tan fantástico”, dijo Rapinoe a la multitud en la alcaldía.

“Tenemos el cabello rosa y violeta. Tenemos tatuajes, rastas. Hay chicas blancas y chicas negras, y todo en el medio. Chicas heterosexuales y gays”, añadió.

Bring this same energy tonight for the @ESPYS , @mPinoe ! pic.twitter.com/OCGCUEMTU2

“Megan para presidente”, rezaba el cartel de un hincha, Jeff Strong.

Lea también | La polémica que desató en Colombia un titular sobre las campeonas del mundo

El equipo regresó desde Francia el lunes, 24 horas después de derrotar a Holanda en la final por 2-0, alcanzando así su cuarta Copa del Mundo (1991, 1999, 2015, 2019), un récord histórico.

Las camisetas con las cuatro estrellas se venden como pan caliente. Según Nike, que viste a la selección estadounidense, la camiseta blanca del equipo batió un récord de ventas mundial en una temporada en el sitio oficial de la marca (más que cualquier club o selección nacional masculinos o femeninos).

“Adoro su personalidad y la impresión que dejan juntas en el campo”, dijo una niña que acudió al desfile con su padre.

“Para estas niñas, tener un modelo, ver a las jugadoras en la televisión haciendo grandes cosas o estar aquí es algo enorme”, estimó Scott Neverett, exjugador de fútbol en la universidad, que asistió al desfile con su hija Olivia.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, precandidato presidencial demócrata a las elecciones de 2020, se unió a las deportistas en el desfile, y luego fue su anfitrión en la alcaldía, donde les entregó las llaves de la ciudad.

“¡Igualdad de salarios!”, gritaba la multitud a las jugadoras, una de cuyas carrozas llevaba un gran letrero con la leyenda “Los desfiles son geniales, pero la igualdad de salarios es más genial todavía”.

One Nation, One Team

Una Nación, Un Equipo

Equal Pay and ERA

Pagó Igual y “ERA”

Thank you @USWNT

Thank you for the example you give young women

Gracias por el ejemplo que le dan a las mujeres jóvenes #ERANow #EqualPay #EQUALPAYFOREQUALPLAY pic.twitter.com/rrdU395eIt

— ERA Coalition (@ERACoalition) July 10, 2019