Neymar mostró su dolor por la muerte de Kobe Bryant y le dedicó un gol

El brasileño, que coincidió con Bryant en varias ocasiones y con el que compartía marca deportiva, transformó un penalti que supuso el segundo gol en su cuenta y el segundo de su equipo y se dirigió a uno de los fondos del estadio de Pierre Mauroy de Lille y con los dedos marcó el número 24, el que lucía en su indumentaria el estadounidense.

Neymar, reconocido amante de la NBA, se enteró del fallecimiento de Bryant poco antes de iniciar el encuentro contra el Lille, que cierra la jornada en Francia.

2️⃣4️⃣ @neymarjr pays tribute to the late @kobebryant with his celebration following his penalty 🏀 pic.twitter.com/6PVxTGDr5H

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 26, 2020