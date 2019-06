Neymar se entrena normalmente con Brasil por segundo día seguido

La principal estrella de la Canarinha participó integralmente del entrenamiento realizado por 19 de los 23 convocados por el seleccionador brasileño, Tite, para la competición que Brasil organizará a partir del 14 de junio próximo, y despejó las dudas sobre una posible lesión.

Neymar, como de costumbre, fue uno de los que más bromeó con sus compañeros en el entrenamiento, realizó todos los trabajos exigidos sin dificultades y participó en un trabajo táctico de ataque y de finalizaciones.

El único rastro del problema físico que llegó a generar preocupación en Brasil fue una banda de contención de fisioterapia que le cubría prácticamente toda la pierna izquierda a Neymar, desde el muslo hasta el tobillo.

Pese a que Tite dividió a sus convocados en dos grupos a los que puso a trabajar en canchas diferentes y en uno de los cuales quedó gran parte de los que son considerados titulares, quedó claro que aún no se trata del equipo titular de Brasil.

Neymar se entrenó con el grupo que tenía la mayoría de titulares y que fue alineado con Ederson en la portería, Daniel Alves, Militao, Miranda y Filipe Luís en la defensa; Fernandinho, Allan y Coutinho en el centro de la cancha; y David Neres, Neymar y Gabriel Jesús en el ataque.

La presencia de Casemiro y Arthur en el otro grupo dejó claro que tal formación aún no es la titular.

Treino de hoje contou com o retorno de Neymar Jr. e com a presença do recém-chegado Everton! Veja as principais📸#JogaBola #SeleçãoBrasileira #TRSeleçãoDia10

Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/kT8hAGZ8fn

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 31, 2019