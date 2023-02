Neymar se lesiona en un tobillo y llena de preocupación al PSG

El tobillo derecho de Neymar hizo un giro en una jugada en que disputaba el balón a Benjamin André. Sus compañeros llamaron rápidamente a las asistencias con gestos preocupación.

En el suelo, con lágrimas en los ojos, el brasileño intentó levantarse y andar antes tumbarse en la camilla con gestos de rabia, para dejar el campo con la cabeza entre las manos.

El París SG se haría al final con la victoria (4-3), con muchos apuros, gracias a un gol de Leo Messi de tiro libre en el descuento (90+4).

Esta lesión de Neymar trae malos recuerdos al PSG, que ya se vio privado de Neymar en el pasado en partidos importantes en Liga de Campeones.

El brasileño se había lesionado en el pie antes de un partido de vuelta de octavos de final contra el Real Madrid en 2018, siendo el PSG eliminado (3-1/2-1).

En 2019, Neymar recayó contra Estrasburgo (2-0) y se perdió los duelos de octavos de final contra Manchester United (2-0/1-3), cuando el PSG fue otra vez eliminado.

Y en 2021, Neymar se lesionó de nuevo, esta vez en el aductor izquierdo, perdiéndose el reencuentro con su antiguo club, el FC Barcelona, también en octavos. Pero esta vez, el PSG se clasificó (4-1/1-1), en una eliminatoria en que Kylian Mbappé marcó un triplete en el Camp Nou.

neymar was still trying to walk & wanted to play even after the nasty injury 🙁 pic.twitter.com/nqZVfH0K2P

— wrice (@youarealoserfr) February 19, 2023