Neymar y su nuevo reto, reconquistar a la afición del PSG

Dia de encontrar essa princesa que ama futebol. Obrigado pelo carinho Ariana, foi muito legal te encontrar. Desejo toda felicidade e toda sorte do mundo pra ti, que Deus possa iluminar seu caminho! Today I met this little football loving princess. Thank you for the love Ariana, it was great meeting you! I wish you all the best and happiness, may God light your path!