Nicholas Hagen asegura que “cualquiera puede protegerse del coronavirus si presta atención a métodos sencillos”

Hace apenas unos meses atrás, en septiembre, el guardameta Nicholas Hagen hacía sus maletas para mudarse a Azerbaiyán. Su sueño por emigrar a otra liga de futbol lo ubica actualmente entre Asia Occidental y Europa Oriental.

El aprendizaje para el portero de 24 años comenzó desde el día uno como legionario, con una cultura completamente diferente a la de Guatemala, lejos de los suyos y en plena pandemia del nuevo coronavirus.

Desde el anuncio de su fichaje —4 de septiembre del 2020— Hagen ha afrontado el reto de adaptarse a un nuevo equipo y país, y todo lo que eso conlleva. Pero, después de casi cinco meses de estar lejos de casa, el exjugador de Municipal está feliz y no se arrepiente de la decisión de dejar la Liga Nacional.

Ahora, Hagen acumula minutos en el exterior y gana experiencia para buscar un mejor nivel que lo lleve a una liga más competitiva y que le permita brillar en el marco de la Selección de Guatemala, en donde comparte el puesto con el también legionario, Ricardo Jerez —Alianza Petrolera de Colombia—.

Después de cuatro fechas disputadas en la Liga Premier de Azerbaiyán, el 26 de septiembre, el futbolista guatemalteco consiguió su primera victoria con la casaca del Sabail FC, por 2-1 frente a Sabah, en condición de local.

En aquella ocasión Nicho fue pieza clave para evitar el empate y ayudar a su equipo a sumar tres puntos. En su más reciente partido, el equipo de Hagen empató 1-1 contra Qarabag y en la siguiente jornada —20 de diciembre— visitará al Keshla.

El equipo que fue fundado en el 2016 en la capital Bakú, ocupa la penúltima posición de la tabla, con 10 puntos; únicamente supera al Sabah y está cerca de la zona de descenso.

En una entrevista publicada en el portal del club Sabail FC, Hagen cuenta cómo vive esta etapa de su vida, su mejor recuerdo con la Selección Nacional y cómo se protege del coronavirus.

Llevas aquí casi 5 meses, ¿Qué has aprendido de Azerbaiyán?

Amo Azerbaiyán y me siento como un azerbaiyano. He aprendido e investigado mucho sobre este lugar. Mis compañeros también me ayudan con esto. Me encanta la cocina nacional.

El futbol es muy popular en tu país. ¿Qué te hizo jugar en el extranjero?

Sí, el futbol es muy popular en Guatemala; creo que tengo una carrera exitosa. Estaba pensando en irme a otro país para desarrollarme más. Quiero lograr mi sueño con pequeños pasos y este es uno de ellos.

¿Qué novedades ha añadido a tu carrera en este año?

Uno de los pasos más importantes de mi carrera este año fue jugar en otra liga fuera de mi país. Quiero jugar a un nivel superior y por eso trabajo mucho. Tuve éxito en el 2020. Ha sido un año que me ha ayudado a alcanzar sueños.

¿Cuál es tu motivación?

Cada vez me motivo con dónde empezar y hacia dónde ir. Eso me ayuda a crecer.

¿Cuál es el juego más memorable de tu carrera?

Mi primer juego como titular con la Selección de Guatemala, en 2019, ese es mi juego más memorable —Guatemala derrotó 1-0 a Costa Rica, el 23 de marzo del 2019—.

¿Qué extrañas más de Guatemala?

Extraño a mi familia, amigos y a mi país.

¿Con cuál de tus compañeros de equipo eres más cercano?

Tengo buena relación con mis compañeros; todos me tratan muy bien. Hablamos más con jugadores extranjeros porque estamos fuera de nuestro país. Todos en el equipo se aprecian y respetan.

¿Cuáles son tus métodos de protección contra el coronavirus?

Mis métodos son muy simples. Mantengo la distancia social, me lavo las manos con frecuencia y solo uso mi propia botella de agua. Cualquiera puede protegerse del virus si presta atención a métodos sencillos.