“No encajé en un club fanfarrón”: La revelación de Eden Hazard y el porqué no triunfó en el Real Madrid

En una reveladora entrevista con L’Equipe, el retirado Eden Hazard se disculpa con el madridismo por no cumplir expectativas. El jugador, admirador de Zinedine Zidane, confiesa que el Real Madrid no encajaba con su estilo por considerarlo “un club fanfarrón, y yo no soy así”.

En la misma línea, el jugador aventuró que sus afecciones fueron las responsables de mermar su rendimiento en la capital española y que no pudo reponerse después de ser desplazado por Vinícius Júnior en la alineación titular: “Perdí mi sitio, mi confianza, mis ganas. Me hubiera gustado entender por qué, pero no podía”. También, comentó cómo su desánimo lo llevó a usar las lesiones como excusa: “Al final, usé eso como excusa. No estaba deprimido, pero ya no tenía ganas”.

En este respecto, el excapitán de la selección belga, quiso disculparse con los aficionados madridistas: “Me siento un poco como si les hubiera defraudado. Mi cuerpo me falló, lo intenté, pero no funcionó. Lo siento”.

Abordando las críticas a su alimentación, el ex del Chelsea aclaró: “Pero no iba a McDonald’s todos los días, si no no duras dieciséis años como profesional. Solo no estaba prestando atención. Soy un bon vivant, me gusta comer, con amigos, tomamos una copa”.

Llama la atención que también dedicó palabras al máximo goleador del futbol mundial, Cristiano Ronaldo, al destacar que: “Si hubiera trabajado como Cristiano no habría sido yo. Después de un entrenamiento, sumergirse durante una hora en el baño frío… no. Déjame en paz, con mis amigos, vamos a mi casa, jugamos a las cartas, tomamos una cerveza… Juego durante dos horas con mis hijos en el jardín. Esa era mi recuperación. Si hubiera sido como Cristiano, que es un ejemplo de buen futbolista, igual que hay otros, me habría quemado. Yo no iba al gimnasio cada tres días ni hacía tres horas de fisioterapia para recuperarme”.

Finalmente, Hazard, destacó que hacer dieta es inútil, a menos que quieras jugar hasta los 40 años, y que él estaba consciente de que ese no era su caso. También ratificó que al salir de Inglaterra aprovechó para darle rienda suelta a sus antojos porque pensó que estando en el Real Madrid, ese podría ser su último período de vacaciones en mucho tiempo, pero también reconoció que se le pasó la mano.

Cabe destacar que en respuesta a esto, su excompañero en la disciplina blanca, Toni Kroos, calificó esta intervención de la siguiente manera: “¿Eden Hazard? Por supuesto que es difícil, pero en el futbol no hay lugar para la lástima. No creo que tenga una mala vida. Puedes sentir pena por las personas cuya vida es mala. No se trata de dinero, no siento pena por nadie en el futbol”.