No hay razón científica para suspender el futbol en Inglaterra, asegura responsable

El director general del Brentford, Thomas Frank, pidió el jueves que se postergara la jornada 18 de la Premier League para frenar el avance de la epidemia y dar tiempo a que las medidas tomadas por los clubes cortaran la expansión del coronavirus.

Según Rick Parry, la suspensión temporal del campeonato no permitiría que la situación mejore rápidamente, ya que Reino Unido ha registrado un número récord de casos positivos en los últimos tres días.

“Si creemos que un aplazamiento puede ayudar, lo haremos, pero por el momento no hay evidencia científica que indique que ese sea el caso”, señaló el responsable del campeonato a la BBC.

“Debemos permanecer unidos, mantener la calma y seguir tomando decisiones equilibradas en base a la última información disponible”, prosiguió Parry.

Los partidos continúan abiertos al público este fin de semana aunque se deberá acreditar que se está vacunado o presentar una prueba negativa en los estadios que superen los 10,000 asientos.

Las competiciones de fútbol se suspendieron durante tres meses en Inglaterra entre marzo y junio de 2020 durante la primera fase de la epidemia.

“Hay rumores de que el gobierno podría decidir un confinamiento de dos semanas después de Navidad, así que quizás la decisión no sea nuestra”, indicó el presidente de la EFL.

