“No nos dejaban tocar a Messi en los entrenamientos”: Jean Todibo desvela detalles de su tiempo en el Barcelona

Esta peculiar ‘regla’, comprensible dada la magnitud de Messi como jugador estelar, refleja el respeto y la precaución hacia el ícono argentino: “Es normal, es el mejor, no quieres lastimarlo”, añadió el defensor.

El joven talento francés, una vez considerado una promesa del fútbol europeo, no encontró su lugar en el Barcelona, pasando por cesiones en Schalke y Benfica antes de consolidarse en el Niza, atrayendo incluso el interés de equipos de renombre como el Manchester United.

Jean-Clair Todibo – Ligue 1 23/24:

☑️7 games

☑️1 assist

☑️90 passes per 90

☑️91% pass accuracy

☑️1.8 tackles per 90

☑️1.5 interceptions per 90

☑️3 clearances per 90

☑️79% of aerial duels won

☑️66% of all duels won

23 years of age. High-quality CB, who definitely deserves… pic.twitter.com/OFReGhQhLs

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) October 9, 2023