No solo el clásico entre Brasil-Argentina se suspendió; también ocurrió otro caso en África, pero por un golpe de Estado

Después de pasar unas horas en “seguridad”, los Leones del Atlas “han embarcado y están de viaje hacia Marruecos gracias a los esfuerzos de su majestad el rey (Mohammed VI)”, indicó a la AFP el responsable de la Federación Marroquí de Futbol (FRMF), Mohamed Makrouf.

El partido entre Guinea y Marruecos fue aplazado “por la seguridad de los jugadores y proteger a todas las personas del partido”, precisó la Confederación Africana de Futbol (CAF) en un comunicado, citada por la agencia de prensa marroquí MAP. La reprogramación del encuentro se anunciará “más adelante”.

Oficiales de las fuerzas de élite guineanas afirmaron el 5 de septiembre haber capturado al presidente, Alpha Condé, y “disuelto” las instituciones, pero el ministerio de Defensa dijo haber rechazado su ataque contra la presidencia.

Los golpistas difundieron un vídeo del presidente Condé bajo arresto. Le preguntan si ha sido maltratado y Alpha Condé, vestido con jeans y camisa, sentado en un sofá, se niega a responder.

Por su parte, el ministerio de Defensa señaló en un comunicado que “los insurgentes [habían] sembrado el miedo” en Conakry antes de tomar el control del palacio presidencial, pero que “la guardia presidencial, apoyada por fuerzas de defensa y seguridad, leales y republicanas, frenaron la amenaza y repelieron al grupo atacante”.

Mientras todo esto ocurre, el delantero guineano Francois Kamano, que milita en el Lokomotiv Moscú, no puede abandonar el país africano hasta ahora después del golpe de Estado.

Can you imagine the horrible situation of the national team in their way from the hotel to the airport during the military coup? pic.twitter.com/gxoqSHGZsA — Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 5, 2021

“Así es, no puedo salir. Las fronteras de Guinea están cerradas. La federación nacional ha abierto negociaciones para que los futbolistas puedan unirse a sus clubes”, comentó al diario “Sport-Express”.

Kamano, un jugador clave en el equipo entrenado por el serbio Marko Nikolic, aseguró, eso sí, que ni él ni su familia están en peligro.

El Lokomotiv emitió un comunicado en el que asegura que están realizando “todos los esfuerzos” para que el jugador vuele lo antes posible a la capital rusa.

Thank you all for the messages and the support, it has been a very intense day but thank God we are safe and sound in Morocco. Good night ✌🏾🇲🇦 #Alhamdulillah 🤲🏽 pic.twitter.com/99nJYTVpbn — achrafhakimi (@AchrafHakimi) September 6, 2021

Kamano, de 25 años, comenzó su carrera en Francia, primero en el Bastia y después en el Burdeos, tras lo que recaló en 2020 en el equipo de los Ferrocarriles de Rusia.

Además, ha sido 37 veces internacional con su país y ha marcado siete goles desde su debut con la camiseta nacional en 2015.

Game between Guinea and Morocco officially postponed for security reasons. pic.twitter.com/gKXyMxo1dR — Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 5, 2021

Desde hace meses, este país de África occidental, de los más pobres del mundo pese a sus considerables recursos minerales e hídricos, vive una profunda crisis política y económica, agravada por la pandemia de covid-19.