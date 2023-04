¡Otro Mundial sin sede! La FIFA le quita a Perú la organización de la Copa del Mundo Sub 17

Detalló que junto con la FIFA se “centraron en la organización operativa” del torneo y el Gobierno peruano en “la inversión en infraestructura”.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) estuvo a cargo de la unidad de formulación y la organización Proyecto Legado, que preserva y administra la infraestructura de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, de la unidad de ejecución de “las obras y restauraciones necesarias” en los estadios y sedes de entrenamiento.

“Pese a todas las gestiones impulsadas por la FPF para realizar un Mundial de esta categoría que fomente un mejor futuro para nuestra juventud y un legado fundamental en infraestructura deportiva, entre otros beneficios de carácter económico y social, hoy la FIFA anunció la decisión de retirar al Perú como país sede de este evento“, lamentó la federación.

Precisó que esa decisión se basó en los retrasos en el inicio de la ejecución de las obras, la solicitud de cambios parciales en compromisos suscritos por Legado “como país” para que estos sean asumidos por la FIFA y los “recientes eventos climatológicos” en Perú, que “han ocasionado afectaciones y dejaron a muchas familias damnificadas”.

La FIFA anunció este lunes, “tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), retirar a este país los derechos de organización del Mundial sub’17 de 2023 “tras quedar patente” su “incapacidad para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo”.

“A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el Gobierno peruano antes del inicio de la competición”, indicó una nota de prensa.

