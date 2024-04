En referencia al choque contra el Real Madrid, Xavi expresó que: "Mañana tenemos la oportunidad de enchufarnos a LaLiga. Pasa a ser el partido más importante de la temporada". Por otro lado, el técnico reconoce la fortaleza del conjunto merengue tras su triunfo sobre el City, aludiendo a la euforia que envuelve al equipo blanco y la dificultad que representa este duelo para el Barcelona.

Sobre la polémica generada por las declaraciones de İlkay Gündoğan, Xavi, aseguró que el asunto está zanjado: "Está solucionado. Ya no veía problema". Además, sobre el inicio del partido, Xavi enfatizó la importancia de mantener la calma ante la presión inicial del Real Madrid: "Serán claves los primeros minutos, calmar el juego y la presión alta".

Analizando el enfrentamiento entre el Manchester City y el Real Madrid en la Liga de Campeones, Xavi reconoció el buen desempeño defensivo del equipo madridista: "El Madrid se tuvo que defender. Estás delante del mejor equipo del mundo y se tuvo que colocar en bloque medio y bajo". Sin embargo, Xavi insta a su equipo a evitar esa situación, destacando la necesidad de defender bien y ser efectivos.

En cuanto al carácter competitivo del Real Madrid, Xavi reconoce la confianza que otorgan los éxitos pasados: "Han ganado muchas veces y eso hace que juegues con más tranquilidad, menos urgencias". No obstante, el técnico blaugrana confía en su equipo y resalta la importancia del encuentro para mantener viva la lucha por el título de LaLiga.

Sobre el futuro del Barcelona y los rumores de su posible continuidad, Xavi ha aclarado: "No hay ninguna reunión. No me han citado". Para él, lo primordial es el partido por LaLiga, donde el Barcelona buscará sumar tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Con relación al enfrentamiento en el Estadio Santiago Bernabéu, Xavi mostró el respeto que su equipo tiene hacia el Real Madrid, reconociendo la calidad del conjunto blanco. A pesar de la posición actual en la tabla, el técnico culé asegura que su equipo dará todo en el campo para competir contra un rival de gran nivel.

Finalmente, Xavi lamentó la eliminación en la Liga de Campeones y reconoció los errores cometidos: "Por eso la frustración, también me equivoco cuando me expulsan. Son situaciones en las que hay tensión".

Con estas declaraciones, Xavi Hernández muestra la importancia y la trascendencia del próximo enfrentamiento contra el Real Madrid, reconociendo la calidad del equipo blanco y la necesidad de obtener un resultado positivo para mantener vivas las esperanzas en la lucha por el título de LaLiga.

