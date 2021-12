Patrick Vieira, técnico del Crystal Palace, positivo en covid-19

La disputa de este derbi de la capital británica correspondiente a la 19ª fecha estaba en duda, según la prensa local, pero la Premier League rechazó una petición formulada por el Palace para aplazar el partido fijado en el ‘Boxing Day’, una fecha que se disputa un día después de Navidad y que significa una tradición tan antigua casi como el propio campeonato inglés.

El sábado fue el Aston Villa el que anunció que su entrenador Steven Gerrard había dado positivo y que no dirigiría al equipo contra el Chelsea el domingo ni ante el Leeds el martes.

We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs.

Assistant manager Osian Roberts will deputise for Vieira for today’s match.#CPFC pic.twitter.com/nBNmkLlxMG

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 26, 2021