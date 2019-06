Paul Pogba quiere “un nuevo reto” lejos del Manchester United

“Estoy en Mánchester desde hace tres años y todo va bien, con buenos y malos momentos, como todo el mundo. Como en todas partes”, dijo Pogba en un acto publicitario en Tokio.

“Luego de esta temporada y todo lo que ha pasado, y fue mi mejor temporada, creo que podría ser un buen momento para mí de asumir un nuevo reto en otra parte. Pienso en eso: un nuevo reto en otra parte”, añadió en unas declaraciones recogidas por el diario británico The Guardian.

El campeón del mundo de 26 años recaló en el Manchester United en 2016 por una cifra estimada -récord en ese momento- de 120 millones de euros.

Esta temporada Pogba ha marcado 16 goles, la mitad de penal, y fue criticado por sus entrenadores, José Mourinho y luego Ole Gunnar Solskjaer, al término de una decepcionante temporada en la que el equipo finalizó 6º en la Premier League.

Pese a todo, y de acuerdo a la prensa especializada, el Real Madrid de Zinédine Zidane y la Juventus de Turín estarían tras sus pasos en este mercado estival.

