Pedri, estrella del FC Barcelona se sincera sobre Cristiano Ronaldo: “Decir que es malo es de tontos”

Tal es el caso de Pedri, el futbolista del FC Barcelona que en una charla con el streamer español Ibai Llanos, declaró que “el que diga que Cristiano es malo es tonto”.

Estas declaraciones las hizo el joven de 21 años a Ibai en una conversación en las redes del influencer y tomaron relevancia cuando llegaron a las redes sociales.

“Quien diga que Cristiano Ronaldo es malo es tonto y no entiende el fútbol“, fueron las palabras del nacido en Tenerife.

El respeto de Pedri hacia el portugués es tanto, que incluso lo incluyó en su XI histórico en el cual también figura el argentino Lionel Messi.

En el selecto listado que compartió el español están Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Iniesta; Neymar, Cristiano Ronaldo y Messi.

El mediocampista también se sincero sobre lo que fue compartir equipo con el argentino ocho veces Balón de Oro, ya que según sus palabras “es el mejor de la historia”.

“Opino que es le mejor de la historia, la verdad. Tuve la suerte de coincidir con él y era una locura, una barbaridad. Cuando nada más verlo entrenar decía: ‘¿Yo qué hago aquí con este?’, Es una locura”, dijo.

Además, también mencionó lo que para él es una anécdota que nunca olvidará. Se trata del primer día que llegó a entrenador con el Barcelona.

“Entre por la puerta, por el vestuario y yo lo vi a él y me quedé de piedra. No es que lo vea y le pida una foto, yo iba a entrenar con él. Me quedé flipando”, menciona Pedri, recordando que en ese entonces tenía 17 años.

“Messi impacta”, termina diciendo el español.