Piqué sobre el Real Madrid: “La última Champions que ganaron fue un milagro”

“ Solo ganar no vale, hay que jugar bien. Es nuestra manera de ver el futbol y nuestra cultura, y tiene que seguir siendo así, pero eso hace que haya una presión extra sobre el jugador y sobre los jugadores ”, expresó.

El ex defensa central del FC Barcelona y actual empresario, Gerard Piqué atendió los micrófonos de El Mundo en RAC 1, un programa catalán después de la caída del equipo azulgrana ante el Shakhtar en Champions League , y entre otros temas, habló sobre la eterna rivalidad entre los culés y merengues del Real Madrid , comparando el estilo de juego de ambos equipos y la forma en la que ganan títulos.

En este sentido, comparó los títulos que gana el Barcelona y los que obtiene el Real Madrid, y considera que la forma de hacerlo no es la misma.

“Ellos han ganado 13 o 14 Champions, pero cuando nosotros ganamos, es recordado para siempre. La última Champions que ellos ganaron fue un milagro, porque no fueron superiores a ninguna eliminatoria ni a la final, y no será recordada nunca”, afirmó.

En esa misma entrevista el ex central le dio su confianza a Xavi Hernández como entrenador del equipo azulgrana y dijo que “no hay nadie mejor” para dirigir al Barcelona.

“Mientras haya soluciones, hay que tener paciencia. Xavi es de la casa, hace muchos años que está, ha mamado la manera de jugar, y ahora mismo no hay nadie mejor para encauzar eso y volver a jugar bien. Creo que es lo indicado”, aseguró Piqué.

El catalán también tuvo palabras sobre el caso Negreira y volvió a afirmar que el Barcelona no compró árbitros: “Es acojonante que puedan decir que vamos a ganar por los árbitros. Fuimos infinitamente superiores, ganábamos de pajar, y se está tergiversando la historia”.

Finalmente, sobre su ruptura con Shakira, tema que ha acaparado cientos de titulare, habló que “no se sabe si un 10%”.

“Si hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto, es no dar importancia a nada. La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado”, concluyó.