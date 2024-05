Los herederos de Diego Armando Maradona (fallecido en 2020) acudieron a la justicia francesa con la intención de frenar la subasta del Balón de Oro que el jugador ganó tras ser escogido como mejor futbolista del Mundial de México 1986.

La subasta del premio está prevista para el 6 de junio en la cuidad francesa de París, sin embargo, los herederos de Maradona no están de acuerdo con que esta se lleve a cabo al considerar que este Balón de Oro les pertenece tras ser robado a su padre en 1989.

"Los herederos de Diego Maradona me han encargado que recupere el Balón de Oro que le robaron a su padre en Nápoles en 1989. Me han pedido que emprenda acciones legales para que el balón no se subaste el 6 de junio", dijo este 15 de mayo a EFE el abogado Gilles Moreu, sin dar más detalles.

Según informaciones de diversos medios de comunicación el premio desapareció cerca de tres décadas hasta que en 2016 un coleccionista lo compró.

Las versiones de la época indican que el Balón de Oro fue robado de la caja fuerte de un banco en la ciudad de Nápoles en una acción orquestada supuestamente por la mafia.

Las primeras previsiones de la casa Aguttes (Nueilly-sur-Seine) indican que el precio por el que podría ser subastado el Balón de Oro superaría los US$9.2 millones que consiguió en su momento la camisola que Maradona utilizó ante Inglaterra en el Mundial de 1986.

La casa en donde el Balón de Oro pretende ser subastado indicó para EFE que "llevó a cabo todas las búsquedas y verificaciones necesarias de acuerdo con las bases de datos disponibles, contactando a las autoridades francesas e italianas" y que, hasta la fecha, "no hay ningún elemento que ponga en tela juicio" al vendedor Abdelhamid B., quien adquirió el Balón de Oro en 2016 tras comprar una caja a cambio de unos pocos euros en la sala de subastas Drouot Nord.

Según Aguttes, tras haber pasado tres años sin algún reclamo por parte de los herederos de Maradona, el Balón de Oro pertenece legalmente al coleccionista que decidió ponerlo en subasta.