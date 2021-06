Por gritos homófobos expulsaron a aficionados de México en partido ante Costa Rica

Los seguidores mexicanos dedicaron a Moreira, sustituto como titular del lesionado Keylor Navas, el famoso grito “eeeh, puto”, con cada intervención del arquero costarricense, lo que motivó que se activase el protocolo antidiscriminación de la Concacaf.

“En la primera mitad del partido, la seguridad del estadio expulsó a varios aficionados por lenguaje discriminatorio luego de que se hiciesen advertencias en el sistema de megafonía”, publicó Concacaf en su cuenta oficial de Twitter de la Liga de Naciones.

Los anuncios por megafonía fueron el primer paso en un protocolo contra la discriminación y luego llegaron los tres minutos de suspensión del juego, lo que fue recibida con más abucheos.

Tras cumplirse los tres minutos, el árbitro guatemalteco Bryan López apenas concedió unos segundos de juego para de inmediato pitar el final del tiempo reglamentario e ir a la tanda de penaltis, en la que México se impuso por 5-4.

