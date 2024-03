"Porque muchas veces pasan con jugadores que van a jugar torneos internacionales en Brasil y los brasileños te dicen de todo, pero cuando vos le decís negro, macaco o algo, se enoja y te denuncian", explicaba el mítico arquero del Velez Sarsfield argentino, en una entrevista para el medio de aquel país, TYC Sports.

Curioso que esta declaración sería premonitoria, de cierta manera, pues ocurrió varios años antes de que el ahora futbolista del Real Madrid, Vinícius Júnior, estuviera en activo siquiera.

Recordemos que el pique entre ambos personajes dio inicio el pasado 26 de marzo, antes del amistoso que iban a disputar, España y Brasil, en el Santiago Bernabéu. Cuando en la rueda de prensa previa al amistoso, Vini, derramó lágrimas reivindicativas a la lucha contra el racismo en el futbol.

A esto, el luqueño, reaccionó en su cuenta de "x" donde refirió que las acciones del ex de Flamengo eran: "Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el futbol es para hombres".

Tras el encuentro, la disputa siguió trascendiendo, puesto que para el máximo exponente del futbol guaraní, quiso añadir a su comentario con declaraciones posteriores en una radio de Argentina, Splendid AM, "¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas".

''No sea maricón, el futbol es para hombres”



José a Luis Chilavert sobre el llanto de Vinicius pic.twitter.com/bVX6PvTjnH — Andre Marín (@andremarinpuig) March 27, 2024

Este cruce de palabras recordó también un poco al origen de todo este conflicto de nacionalidades, puesto que durante un encuentro entre la selección de Paraguay y la de Brasil, durante las eliminatorias para el Mundial de Corea y Japón 2002, el tres veces premiado como mejor guardameta del mundo, escupió en la cara del que por entonces, militaba, también en la capital de España, Roberto Carlos.

"El escupitajo a Roberto Carlos en la eliminatoria con Paraguay, que ese partido nos robaron mal, porque en ese partido el árbitro era alemán. ¿Qué hace un árbitro alemán en una eliminatoria sudamericana? Eso ya era raro. Nosotros ya estábamos clasificados y entonces Roberto Carlos pateó todo el juego intentando meter gol, pero no lo conseguía. Entonces me hacía gestos, teníamos un entredicho", explicó el ex del Real Zaragoza español en ESPN hace algunos años.

"Terminó en el famoso escupitajo cuando al final del partido me dijo -indio les ganamos 2-0- aunque el segundo gol de brasil era dos metros adelantado. Y le escupo por eso, porque me dijo -Indio-", contó.

Chilavert, todo un ejemplo de comportamiento: pic.twitter.com/hqZen65AM9 — Concha Espina 1 Podcast (@ConchaEspina_1) March 26, 2024

Aunque tras ese primer altercado con los brasileños, el guaraní, quien también sentía un profundo rechazo por Diego Maradona, supo dejar este sentimiento de lado para colocarlo antes que el mismísimo 'O Rei', Luis Amaranto do Nacimiento, también conocido como Pelé. Hace 10 años, en declaraciones para FansWorld TV, el 'bulldog', expresó que: "A la edad que tiene Messi, Maradona, no ganó ni el 1%, me dirán - Sí, pero Maradona fue campeón del mundo - pero Messi tiene tiempo suficiente para serlo. Lo que si te puedo considerar es que, entre Maradona y Pelé, yo, me quedó con Maradona".

Todas estas palabras, quizá, producto de la idiosincrasia del ex San Lorenzo de Almagro, más metódico, centrado y sin ningún registro de fiestas en su haber, la cual contrasta directamente con la forma de ser del brasileño, lo ha llevado a esa forma de sentir contra este particular nicho. No hace falta más que revisar sus palabras cuando a Ronaldinho lo detuvo la policía paraguaya cuando fue sorprendido con un pasaporte falso de ese país.

Aquel 13 de marzo de 2020, 'Chila', dijo en el antiguo Twitter: "Sr. Ministro del Interior Euclides Acevedo. Los extranjeros del caso Ronaldinho están presos y la jefa de la banda, Dalia López, por qué todavía la deja libre. La ley está por encima de todos, usted cuando asumió prometió justicia y transparencia o protege a sus amigos".

Además, en junio del mismo año, en declaraciones para el Ciudadano.News, comentó que: "Sigue preso y está bien. Usó pasaporte paraguayo falso. Está perfecto que siga detenido hasta que se encuentre a todos los culpables. Queremos saber quién le facilitó la documentación, por qué medio vino y cuál era su misión en Paraguay. La jefa de todos los secuaces es Dalia López, quien está prófuga y debería hablar con lujos de detalles sobre cómo llegó el brasileño al país. La verdad me cuesta creer que Ronaldinho allá cometido ese error tan infantil. Es increíble. No tengo relación con él. Las leyes existen para todos y deben ser parejas. Estuvo detenido y presentó una garantía para tener un arresto domiciliario. Hoy, permanece en un hotel. Es terrible y muy grave lo que ha hecho. Si a mí me pasa lo mismo en Brasil, estaría detenido y en un calabozo incomunicado".

Tras estos dos antecedentes, sumado a las lágrimas de Vinicius, al exportero del Racing Estrasburgo, no le quedó piedad contra el joven futbolista de Brasil, capitán ante los españoles, y de quien se dice que le gusta bailar para celebrar sus goles, algo que termina por molestar a sus rivales. "La discriminación existe en Argentina, en Francia, en el mundo. A mí cuando llegué desde Paraguay me decían muerto de hambre, que estaba robando la plata. Busquen los insultos del público argentino", agregó en sus declaraciones a Splendid AM.

"Lo que puse en mi Twitter es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón no es despectivo para nada. Las cámaras de Netflix estaban ahí y se pone a llorar, ¿qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a 4 hijos? Él juega en el Real Madrid. Aparte, es el primero que agrede a los rivales", remató José Luis Felix sobre un país que, él sintió, que siempre lo subestimó.