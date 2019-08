¿Por qué fue expulsado Luka Modric? Ahora se cuidará el talón de Aquiles

El colegiado catalán Javier Estrada Fernández expulsó a Modric tras consultar la imagen en el VAR, por un pisotón por detrás en un talón a Denis en una acción en la banda izquierda de ataque del Celta.

De acuerdo a Goal este verano se implementó en Europa un nuevo matiz en la norma de la expulsión, ahora se considera que cualquier acción sobre el tendón de Aquiles será merecedora de expulsión, como le sucedió al jugador croata.

No es el primero en tener una sanción parecida, pues hace unos días también le ocurrió a Cesc Fábregas algo parecido en la Liga 1 con su equipo, el Mónaco y por ello fue sancionado tres partidos de suspensión.

Goal también explica que además, también se sancionará con tarjeta amarilla un pisotón al pie del rival. Con esto buscan la protección de los jugadores no solo en el Tendón de Aquiles, sino también en el pie, faltas que son muy frecuentes en el futbol.

🔴🎙️ZIDANE: "No he visto la imagen de la expulsión. Él dice que no es roja. El árbitro lo ha decidido y hay que acatar". pic.twitter.com/xlO08XTvS2

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2019