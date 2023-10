¿Por qué se suspendió el Bélgica vs Suecia de clasificación a Eurocopa 2024?

“Después de un presunto ataque terrorista en Bruselas esta tarde, se decidió tras consultar con los dos equipos y las autoridades policiales locales, que el partido de clasificación a la Eurocopa-2024 entre Bélgica y Suecia queda suspendido“, indicó la UEFA en un comunicado.

Según la federación sueca de fútbol, la policía belga había dicho a los aficionados “permanecer en el estadio por razones de seguridad“.

Dos ciudadanos suecos murieron por disparos en Bruselas este lunes por la noche, en un ataque que el primer ministro belga, Alexander de Croo, calificó como un “cobarde atentado”, en medio de un llamado a la unidad “en el combate contra el terrorismo”.

Varios medios belgas indicaron que las víctimas vestían la camiseta de la selección de Suecia.

“Nuestros pensamientos están con los familiares de los afectados en Bruselas“, indicó la federación sueca de fútbol en redes sociales.

La selección belga, por su parte, publicó en sus redes sociales: “Debido a los incidentes en Bruselas antes esta noche, el partido está suspendido. Nuestros pensamientos están con todos los afectados“.

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in…

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 16, 2023