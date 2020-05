Premier League: 6 casos positivos de coronavirus en el futbol inglés después de realizar 748 test

“La Premier League puede confirmar hoy que 748 jugadores y miembros de los cuerpos técnicos fueron controlados al coronavirus el domingo 17 de mayo y el lunes 18 de mayo. De estas muestras, seis dieron positivo, procedente de tres clubes”, explicó el organismo.

“Los jugadores o miembros de los cuerpos médicos controlados positivos por coronavirus van a auto-aislarse durante siete días“, añadió el organizador del campeonato inglés, que no precisó los nombres de los afectados ni el de los clubes a los que pertenecen.

Dado que hay 512 futbolistas profesionales en Inglaterra, los 748 test representan probablemente la totalidad de los planteles y los cuerpos técnicos.

Estos resultados se conocen al día siguiente que los 20 clubes de la Premier League votaron el lunes a favor de reanudar los entrenamientos en pequeños grupos, manteniendo las reglas de distanciamiento social.

