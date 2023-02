Premios The Best: Guardiola, Scaloni y Ancelotti, los finalistas al mejor entrenador del 2022

Los tres finalistas salen de los cinco candidatos que, en su momento, propusieron un panel de expertos. De esta preselección, fueron seleccionados por un jurado internacional compuesto por entrenadores de selecciones nacionales masculinas, capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas futbolísticos y aficionados que han votado en el sitio web oficial de la FIFA.

Lionel Scaloni llevó a la selección de Argentina a la conquista de la Copa del Mundo Qatar 2022. En 2021, asimismo, condujo al equipo nacional de su país a hacerse con la Copa América.

Carlo Ancelotti conquistó en 2022 con el Real Madrid la Liga española, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

Pep Guariola guió al Manchester City a la conquista de su cuarta Premier en cinco campañas.

Entre las entrenadoras, las tres finalistas al galardón que concede la FIFA son la seleccionadora de Brasil Pia Sundhage, su homóloga de Inglaterra Sarina Wiegman y la entrenadora del Lyon Sonia Bompastor.

