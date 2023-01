“Primero quería traer a Messi”: la insólita declaración del nuevo entrenador de Cristiano Ronaldo

A tres días de la confirmación de esta noticia, el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr volvió a dar de qué hablar luego de las recientes declaraciones de Rudi García, director técnico del equipo saudí.

El entrenador francés, quien ha estado a cargo de equipos como el Lille, la Roma y el Marsella, bromeó en una de sus más recientes ruedas de prensa sobre su supuesto deseo por fichar a Lionel Messi antes que a Ronaldo.

Lea también: Messi: la increíble historia de la copa falsa con la que dio la vuelta olímpica tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022

“Primero quería traer a Messi desde Doha”, dijo Rudi García entre risas al hablar sobre quien fue galardonado como el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.

Le puede interesar: Muere Pelé: los brasileños dan su último adiós al “rey del futbol” en el estadio del Santos

Con estas declaraciones, Rudi García reveló su admiración por Messi y dejó la puerta abierta para un posible fichaje en el futuro.

Durante los últimos días, a raíz de la mediática contratación de Cristiano Ronaldo, ha trascendido que el Al Nassr planea realizar una millonaria inversión al intentar reunir a varias estrellas de fútbol en sus filas, entre las que destacan Lionel Messi, Sergio Ramos y Luka Modric.

Al Nassr coach, Rudi Garcia, asked about Ronaldo before the official announcement: "I wanted to bring Messi from Doha."

pic.twitter.com/btfZMDwonG

— The Football Index 🎙 ⚽ (@TheFootballInd) December 31, 2022