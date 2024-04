El Parque de los Príncipes será sede de uno de los partidos más atractivos de la temporada 2023-2024 de la Champions League. El París Saint Germain, comandado por el español Luis Enrique, recibirá en su casa al FC Barcelona de Xavi Hernández por la ida de los cuartos de final.

En la era reciente parisinos y catalanes han protagonizado duelos que se han caracterizado por cumplir con las expectativas de los aficionados y la serie en los últimos años se inclina a favor del conjunto francés, que de hecho se llevó la última eliminatoria en donde se midieron en 2021.

Desde 2012 PSG y Barcelona se han enfrentado un total de 10 veces. Su historia comenzó con un partido en los cuartos de final de la Champions League 2012-2013 en donde fue el conjunto español el que consiguió avanzar a semifinales a pesar de no ganar (2-2, 1-1). Fue gracias a la antigua regla del mayor valor de los goles en condición de visitante que el Barsa obtuvo el pase.

Dos ediciones después de volvieron a enfrentar y la historia volvió a favorecer al Barcelona. En la 2014-2015 franceses y españoles se midieron cuatro veces. Los primeros partidos fueron válidos por la fase de grupos y los dos siguientes en cuartos de final.

El Barcelona, entonces dirigido por Luis Enrique, se impuso 1-3 y 2-0 y avanzó a semis de un torneo que terminaría ganando.

En 2017 se dio el episodio más polémico y recordado de la historia reciente entre ambos clubes. Fue la temporada de la histórica remontada del Barcelona después de haber caído 4-0 en el Parque de Los Príncipes.

En la vuelta el conjunto culé firmó un 6-1 que a la fecha se mantiene como la mayor remontada en la historia del torneo.

Por último, el último capítulo de este duelo se escribió en 2021 y fue uno en donde Kylian Mbappé fue quien mandó. El joven delantero marcó un triplete en la ida en el Camp Nou para la victoria 1-4 del PSG y en la vuelta empataron 1-1.

El tanto culé esa noche fue de Lionel Messi y fue el último que marcó con la camiseta azulgrana antes de marcharse precisamente al París SG.

El partido entre parisinos y españoles podrá ser disfrutado a partir de las 13 horas (al mismo tiempo que el Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund) y la retransmisión televisiva está a cargo de ESPN o bien por Star Plus, el servicio por streaming de la cadena deportiva.

Back to the past. Back to the present.



PSG vs Barcelona. A short movie 🎥 pic.twitter.com/JEkWtkYCiJ