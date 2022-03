Qatar 2022: Costa Rica le arrebata el invicto a Canadá y se mete en la pelea por ir a la Copa del Mundo

Con este resultado y con dos jornadas por jugar Costa Rica se mete en la zona de repesca con 19 puntos, por detrás de Canadá (25), Estados Unidos (22) y México (22), y por encima de Panamá (18), El Salvador (10), Jamaica (8) y Honduras (4).

Costa Rica salió con todo en busca del gol, presionó la salida de Canadá y jugó mejor el primer cuarto de hora, pero no encontró claridad para superar el bloque de tres zagueros centrales y dos laterales que colocó el conjunto visitante.

Dos cabezazos de Francisco Calvo y uno de Celso Borges en jugadas de balón parado fueron las opciones más claras de las que dispuso Costa Rica en la primera media hora de juego,

Canadá se asentó mejor en el campo superada la presión inicial de los ticos y comenzó a encontrar espacios para su característico juego de ataque vertical comandado por los veloces Tajon Buchanan y Richmond Laryea por las bandas.

Sin embargo, la defensa costarricense se comportó a la altura y no permitió ocasiones que pusieran en riesgo la portería de Keylor Navas.

Costa Rica rompe el invicto de Canadá y se acerca un poco más a Catar 🇶🇦 ⏱️ 90' 🇨🇷 1 vs 0 🇨🇦 #CWCQ pic.twitter.com/AFb3EtNhkB — Concacaf (@Concacaf) March 25, 2022

Una dura entrada de Mark Kaye a Ronald Matarrita fue revisada en el VAR por el juez hondureño Said Martínez, quien mantuvo su decisión de solo mostrar tarjeta amarilla al centrocampista canadiense, lo que generó la molestia de los jugadores costarricenses.

Sin embargo, unos minutos después, al 33, Kaye se fue expulsado al acumular otra amarilla por una falta a Venegas.

En la última jugada del primer tiempo, Gerson Torres se asoció de pared con Joel Campbell en el área y envió un centro que Celso Borges cabeceó para poner el balón lejos del alcance del portero Milan Borjan y abrir el marcador.

En la segunda mitad Canadá tomó el mando del partido con los sobresalientes Buchanan y Laryea en busca del empate, mientras que Costa Rica lucía agazapada apostando a un contragolpe como uno que Campbell falló en el mano a mano frente al guardameta en el minuto 52.

Stephen Eustaquio estuvo cerca de darle el empate a Canadá con un remate cruzado dentro del área tras una gran jugada colectiva al minuto 64, y luego fue, al 73, un doble remate, primer de Laryea, rechazado por Keylor Navas, y otro inmediato de cabeza de Buchanan, que se estrelló en el horizontal.

INCREÍBLES estos primeros 45 minutos y todavía vamos por más!!!! Esto es hasta el último minuto 🇨🇷#LaSele #HastaElÚltimoMinuto pic.twitter.com/FCiPyLkk1l — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) March 25, 2022

Canadá dominó todo el segundo tiempo como si no hubiese resentido la expulsión de Kaye, mientras que Costa Rica se desdibujó, no tuvo posesión de la pelota y se sostuvo en las paradas de Keylor Navas y la solidez de una defensa que no ha encajado goles en los últimos 4 partidos eliminatorios.

En la próxima jornada Costa Rica visitará el domingo a El Salvador, mientras que Canadá recibirá a Jamaica.