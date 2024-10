En la cima del mundo: Rodri gana el Balón de Oro para España 64 años después

Finalmente llegó el día más esperado por los aficionados del futbol. La revista France Football se encargó este 28 de octubre de dar a conocer finalmente a Rodri, como ganador del Balón de Oro 2024, que premió al mejor futbolista de la temporada 2023-2024.

El mundo fue tomado por sorpresa la mañana de este lunes ya que la noticia que acaparó titulares fue que Vinícius Jr y la delegación del Real Madrid canceló de última hora su viaje a París, donde en el Teatro de Chatelet sería sede del evento.

Todo se dio porque el Real Madrid, convencido de que su atacante Vinícius, favorito al Balón de Oro, no sería galardonado, decidió boicotear la ceremonia.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinícius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-Uefa no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

Finalmente France Football reveló al mundo entero que Rodri se quedó con el Balón de Oro 2024, el primero de su carrera y para España desde que Luis Suárez lo obtuviera en 1960.

Él superó en las votaciones a varios de los mejores del mundo y ocupó la posición más alta del podio, en donde le acompañaron Vinícius Jr y Jude Bellingham.

Otros premios

El Trofeo Kopa a mejor jugador joven se lo quedó Lamine Yamal, del FC Barcelona.

Mejor equipo femenil: FC Barcelona.

Mejor equipo varonil: Real Madrid.

Trofeo Gerd Müller: Harry Kane y Kylian Mbappé.

Trofeo Yashine al mejor portero: Emiliano Martínez.

The youngest player to win the Kopa Trophy 💫 #UCL | #ballondor pic.twitter.com/WUIOLMcx5F — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2024