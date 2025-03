Caso Corrupción Semilla: Salvador Batz acepta cargos y señala a Samuel Pérez y Ligia Hernández

Ante el juez Fredy Orellana, Salvador Noé Batz aceptó los señalamientos que el Ministerio Público (MP) le imputó. Batz fungió como secretario de finanzas y transparencia del partido Movimiento Semilla del 15 de enero al 12 de septiembre de 2019.

Durante la audiencia de primera declaración la fiscal Leonor Eugenia Morales detalló que durante la investigación se identificó la firma de Batz en ocho documentos que se entregaron al TSE relacionados al manejo de los recursos financieros de la agrupación y que habrían sido motivo de hallazgos por parte del ente electoral.

“Usted junto con sus copartícipes realizaron acciones encaminadas a ocultar el origen real de la obtención de fondos por parte de la agrupación política, y de esta forma no permitir la determinación del origen del dinero, esto de acuerdo con las siguientes acciones”, señaló la fiscal Morales durante su intervención.

“La agrupación política no usó en el 2019 el Sistema de Cuentas Claras Guatemala, la cual era de uso obligatorio para la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, revelando de esta manera la falta de transparencia en su financiamiento, observando una conducta opaca a la rendición de cuentas a la que legalmente está obligada, impidiendo de esta forma el control y fiscalización por parte del Tribunal Supremo Electoral”, señaló Morales.

El juez Fredy Orellana resolvió ligarlo a proceso penal por los delitos señalados por el Ministerio Público. Ante lo resuelto por el juzgador, Batz por medio de su abogado defensor solicitó someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos y de esta cuenta tener un juicio breve.

Acepta cargos

Luego de que el juez Fredy Orellana aceptara la petición de Batz, otorgó la palabra para que se manifestara sobre los hechos que le señaló el Ministerio Público. “Honorable juez, acepto los cargos de los que se me imputan y acepto la responsabilidad penal, pero debo aclarar una situación”, señaló el procesado ante el juez.

“En ningún momento fui parte de haber alterado los estados financieros que hoy presentan. Obviamente, esa evidencia que ustedes tienen sí existe, sí es real y está ahí, pero yo no fui parte de todo eso. Acepto la responsabilidad porque desde el momento en que yo me di cuenta de ciertas situaciones tuve que haber presentado una denuncia al Ministerio Público donde se me limitaba ejercer mis funciones en las que yo me hubiera dado cuenta a detalle de cómo fue presentada toda la información por la fiscalía.”, relató Batz.

Batz también señaló que desconocía el contenido de los informes que presentaba la agrupación política. “Se me limitó hasta cierto punto toda esta información que hoy presenta la fiscalía, no la supe, no estuve enterado, pero existe y es real”, puntualizó en la sala de audiencia.

Fernando Linares Beltranena, querellante en el caso, cuestionó a Batz y este respondió al interrogatorio y señaló a los supuestos responsables de haber cometido los hechos que se le sindican.

Beltranena -“Usted firmó ocho documentos, está evidenciado. ¿Quién lo presionó para firmar los documentos?”

Batz -“Una presión como tal no existió, porque siempre se manejó como algo reservado la información a la que yo no tenía acceso.”

Beltranena –“¿Quiere decir licenciado Batz que usted firmó sin haber leído el documento que le presentaron para su firma?”

Batz –“No tal cual que se me haya presionado, pero en cierta forma sí.

Batz –“Existía un Comité Ejecutivo Nacional en el cual se tomaban decisiones de las yo por mucho que hiciera nunca se respetaba lo que yo dijera y eso siempre persistió en el partido.”

Siguiendo su relato, Batz se declaró culpable ante el juez Fredy Orellana.

“Acepto mi culpa porque yo no me presté a esas situaciones que se dieron, pero se dieron. Dentro de mi responsabilidad la acepto porque yo tuve que actuar en ese momento al habérseme limitado sobre mis funciones para yo darme cuenta de lo que se estuviera haciendo, que fuera transparente y real. No lo hice y esa es mi responsabilidad, por eso sé que estoy aquí. Acepto los cargos, yo me presté a eso”.

Beltranena -Licenciado Batz, nos conmueve la sinceridad con que usted nos comenta, pero usted dice que estuvo bajo la presión del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Específicamente, de quién o de todo el Comité Ejecutivo Nacional?

Batz –“Comité Ejecutivo Nacional entramos tres personas por oposición, del occidente básicamente. Alfonso López, de San Marcos; Donald Urizar de Quetzaltenango; y Salvador Batz de Totonicapán. Queríamos que todo esto se hiciera legal, transparente y de la mejor manera para que el país cambiara.

Lamentablemente, en el camino nos dimos cuenta de que eso no sucedía. El Comité Ejecutivo Nacional tomaba decisiones en las cuales por mucho que nos opusiéramos siempre ganaba ellos.”

El querellante insistió en conocer los nombres de los integrantes del Comité Ejecutivo del Partido y cuestionó nuevamente sobre el tema.

Beltranena –“El Comité Ejecutivo Nacional le pidió que usted firmara esos ocho documentos?

Batz –“Sí porque era parte de mis funciones y el equipo ya encargado que venía dentro del Comité Proformación era un equipo que ya estaba de la creación del partido y ese mismo equipo solo lo pasaron cuando se me dio el cargo de secretario de finanzas”.

Beltranena -¿Entre ellos había alguien que le hablaba a usted, que le dijo o distintas personas que usted firmara esos ocho documentos?

Batz –“No había una persona específica, pero, por ejemplo, en el caso de que tomara decisiones de agilizar los trámites, Samuel y Ligia eran los encargados y los adjuntos. Pero en sí, era una reunión que se hacían pocas veces en asamblea. Los Principales Samuel Pérez y Ligia Hernández eran los que hacían el teje y maneje de todo el tema de financiamiento.

Sentencia

Luego de la aceptación de cargos, el juez Fredy Orellana dictó sentencia contra Batz, pero lo benefició con la reducción de las condenas. Batz fue capturado el pasado jueves 27 de febrero en Totonicapán, señalado de Fiscalización Electoral de Fondos y financiamiento electoral no registrado y al aceptar los cargos recuperará su libertad.

La exdiputada Ligia Hernández ya fue procesada dentro de la carpeta judicial y también aceptó los cargos en su contra el 11 de noviembre de 2024.