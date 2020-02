Quique Setién: “Somos conscientes que somos pocos. No podemos hacer nada”

Setién dijo que ya sabía en qué circunstancias tendría que jugar con un Barça con una plantilla muy ajustada: “Esto ya lo sabíamos. Somos conscientes de ellos y ahora no se puede hacer nada”.

“En la vuelta no jugaremos ni con diez ni con nueve. Encontraremos soluciones”, garantizó el entrenador azulgrana justo al acabar el partido en la zona mixta.

Del empate de su equipo, Setién dijo: “Ha sido un partido igualado. Hemos tenido más control pero ninguno de los dos equipos ha generado muchas ocasiones. A nosotros nos ha costado encontrar espacios, especialmente en la primera parte”.

Consideró Setién que el 1-1 “es un buen resultado, sabiendo que hay otro partido de vuelta en casa”.

Barcelona host Napoli in the return at Camp Nou on 18 March. Who'll come out on top? pic.twitter.com/nAv8uHnZGX

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020