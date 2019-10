Rapinoe y Van Dijk, entre los favoritos para ganar el Balón de Oro 2019

La estadounidense Rapinoe, estrella del Mundial 2019, parte como gran favorita para el galardón individual más prestigioso que se entrega en el futbol.

La futbolista de 34 años que juega en Seattle ganó la Bota de Oro por ser la máxima goleadora de la competición y también recibió el premio a mejor jugadora del torneo.

El año pasado la noruega Ada Hegerberg se llevó el primer Balón de Oro femenino de la historia.

Rapinoe, cuya talla ha sobrepasado el futbol para convertirse en un icono de la oposición a Donald Trump, es también una figura en la lucha por los derechos del colectivo LGTB y la igualdad entre hombres y mujeres.

En categoría masculina hay un gran suspense: el año pasado el exitoso Mundial de Croacia abrió las puertas del trofeo a Luka Modric, que rompió diez años de hegemonía compartida entre el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo (5 trofeos cada uno).

Messi y Ronaldo están entre los 30 nominados, y el capitán del Barcelona puede albergar esperanzas, ya que en septiembre -como Rapinoe- se llevó el galardón Fifa The Best.

