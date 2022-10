Real Madrid 1-1 Shakhtar: El empate con ‘ADN’ madridista al 95’, la sangre de Rudiger y la clasificación a octavos

Nuevamente, Oleksandr Zubkov venció la resistencia defensiva del Madrid (anotó también en el partido de ida en el Santiago Bernabéu) tras aprovechar una mala cobertura del francés Ferland Mendy y con un cabezazo marcó el gol que puso a festejar a los locales.

DEJA ZUUU BKOVVVVV

Mykhaylychenko cross and Zubkov (with a header this week) makes it 1-0 as he scores past Lunin!

Mudryk with a pre assist too!

Zubkov taking Dentinho’s place as the new designated SD player to score v Real Madrid

1-0 pic.twitter.com/cS2n2zdH1U

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 11, 2022