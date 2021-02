Real Madrid sobre el gol de Ferland Mendy: “Qué buena esa pierna mala de 5 estrellas”

El defensa francés del Real Madrid sigue dando de qué hablar tras haber marcado el gol de la victoria de su equipo ante el Atalanta en el juego de ida por los octavos de final de la Champions League. Su equipo, en las redes sociales, publicó un mensaje en el que se lee “qué buena esa pierna mala de 5 estrellas”, y a acompañó de una fotografía del momento cuando patea a gol, y la otra cuando celebra con sus compañeros tras haber marcador.

El mensaje aunque no lo explica, hace alusión a la comparecencia de Ferland Mendy el 22 de febrero ante los micrófonos de la Uefa, en la previa del duelo ante el Atalanta. Aquel día recordó el duro momento que vivió en su niñez.

“Es una gran historia. Pasé por un momento difícil, pero salí bien. Pasé siete años en el PSG, empecé con la categoría sub-11 y me lesioné antes de ingresar en la academia”, contó.

Tenía artritis en la cadera y tuve una infección, así que tuve que operarme y estuve mucho tiempo en el hospital. Allí estuve enyesado dos o tres meses. Cuando me operaron, el médico vino a verme y me dijo que el fútbol había terminado para mí. Llegó incluso a hablar de una amputación. Tuve que estar en una silla de ruedas bastante tiempo, más tarde con muletas y luego tuve que aprender a caminar de nuevo”.

El lateral de 25 años reconoció que pese a lo difícil de ese momento, jamás pensó que dejaría de jugar al futbol.

😉 ¡Qué buena esa pierna mala de 5 estrellas, @EASPORTSFIFA! pic.twitter.com/B2UeGgA91x — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2021

“Me llevaron de un lado a otro, pero pensé que podría volver a caminar de inmediato. Lo intenté, me bajé de la silla y me caí enseguida. No me quedaba energía en las piernas porque no había caminado y mis piernas no se habían movido en mucho tiempo”, explicó.

👔🎙️ Zidane: "Marcar fuera es importante para nosotros. Es un buen resultado."#UCL pic.twitter.com/O7OvmRCD4x — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 24, 2021

”Pese a ello, siempre pensé que el fútbol no había terminado para mí y les dije a todos que iba a volver. La mayoría de la gente pensaba que era imposible, pero aprendí a caminar de nuevo y jugué con dolor en la cadera durante aproximadamente un año y medio. Fui nombrado el mejor lateral izquierdo dos años seguidos. Así que sinceramente me ha ido bien”, rememoró.

Y es que Mendy no solo marcó ese gol a cuatro minutos del final, sino que propició que el equipo italiano se quedara con diez hombres al minuto 18. Una jugada al ataque el francés fue tacleado por el defensa Remo Freuler y el central no dudó en sacarle una roja directa. Para muchos merecía la amarilla, pero el árbitro, apoyado por el VAR, consideró que la jugada era peligrosa y merecía la cartulina carmesí.

Mendy, de 25 años, fue elegido el mejor jugador del partido. Fue su primera anotación en la Liga de Campeones de Europa, y se ha convertido en los últimos juegos, con la gama de jugadores lesionados en el Real Madrid, en pieza vital para el técnico Zinedine Zidane. De hecho, Mendy asegura que está feliz y emocionado de que Zizou sea su entrenador porque lo ha admirado desde siempre como jugador y ahora como técnico.