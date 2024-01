Real Madrid vs Almería: Filtran los audios del VAR tras el polémico triunfo del cuadro merengue en el Bernabéu: “Le da con el hombro”

En las últimas horas se hicieron públicos los audios y videos del VAR de las tres grandes decisiones que determinaron el resultado del marcador final. Los dos máximos protagonistas de la noche fueron los árbitros Hernández Maeso y Hernández Hernández.

La primera jugada de la que aparecieron los audios fue la que sucedió al minuto 53, cuando Kaiky golpeó el balón con la mano dentro del área tras un centro de Fran García. El árbitro Hernández Maeso no señaló nada, pero pronto recibió una llamada del VAR para revisar la acción, sin embargo, los jugadores visitantes reclamaban una falta en ataque y todo terminó en gol de Bellingham de penal.

“Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería”, comenta el juez del VAR, “Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta”, le responde el central, sin tomar en consideración alguna falta del Real Madrid.

La otra jugada se dio en el minuto 61. Lopy intenta quitarse la marca de Jude Bellingham y le termina dando un manotazo en la cara, el árbitro no marca nada y la jugada termina con gol del Almería que era el 1-3, pero nuevamente interviene el VAR y se anula la anotación

“Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. Vete a la de cortos. Tabla de cortos. High close up. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás. Sigue más para atrás. Ahí ya le ha impactado. Más para atrás. venga ponle un loop”, comentan desde el VAR y el árbitro toma su decisión. “Voy a pitar falta a favor del Real Madrid, voy a anular el gol y señalar amarilla al número 6 del Almería”.

Finalmente, la última jugada de la discordia sucedió en el minuto 67 y fue el gol de Vinícius Jr tras un centro de Tchouaméni. La acción fue discutida ya que muchos aseguran que el remate se dio con el brazo y por eso la anotación no debió subir al marcador, pero desde el VAR explicaron lo siguiente:

“Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto”, dicen desde el VAR, “Para mí falta en ataque no hay“, se escucha.

“Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más“, y finaliza “Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta”.