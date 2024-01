“¡Respeta, cállate ya!”: el enfado de Sergio Ramos en contra de un aficionado durante entrevista

“¡Ten un poco de respeto, estamos hablando! Respeta a la gente y al escudo, estamos hablando. Respeta y cállate ya, dijo el jugador en su defensa ante unos comentarios que llegaron desde la grada.

Y continuó: “Hay que aguantar de todo, esta es la situación y entendemos la frustración de la gente”.

“Después de la victoria en Granada queríamos dar un paso adelante, pero no ha sido así. Era el primer partido en casa, era una oportunidad muy buena para dejarlo todo atrás. No ha sido así. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, tiene muy definido su juego. La situación acaba siendo desesperante, pero no queda otra que dar la cara. Es un poco repetitivo el discurso, pero no hay otra“, concluyó.

¿Por qué Ramos estaba enojado? La razón de ser de la molestia del defensor fue la derrota que su equipo sufrió en el Sánchez-Pizjuán por 0-2.

El Athletic dominó de forma abrumadora el partido y obligó al conjunto local (Sevilla) a defenderse en su propio campo.

El desempeño del equipo andaluz no ha sido el que la afición esperaba a principio de temporada. En sus últimos cinco partido apenas suma una victoria (Granada 0-3) y ha caído en las otras cuatro ocasiones.