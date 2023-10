Revelación de Mijatovic: Beckham y Messi mantuvieron una cena con Modric para tratar de llevarlo al Inter Miami

“Modric ha recibido ofertas de Estados Unidos, incluyendo la del Inter Miami, entre otros. Anteriormente, también tuvo una oferta de Arabia Saudita, pero optó por quedarse en el Real Madrid”, explicó Mijatovic, destacando la decisión de Modric de renovar por una temporada más con el Real Madrid el verano pasado, a pesar de recibir una oferta del fútbol saudí que ofrecía un salario considerablemente mayor.

Sin embargo, la situación de Modric en el presente curso ha cambiado en comparación con temporadas anteriores, lo que podría llevarlo a reconsiderar su futuro. El mercado de invierno de enero se vislumbra como la primera oportunidad para tomar decisiones importantes.

Mijatovic también compartió que el propio Messi mostró interés personal en la posibilidad de que Modric se una al Inter Miami. Según Mijatovic, Modric y Beckham se reunieron en Croacia durante el último parón de selecciones y compartieron una comida.

⚽📻 El Inter de Miami MUY INTERESADO en Luka MODRIC 🎙🗣 "Sí, ha recibido ofertas de Estados Unidos, de muchos equipos y de este en especial. Ya tuvo la de Arabia Saudí pero él quiso quedarse en el Madrid" ✋🏽 Pedja Mijatovic en @carrusel pic.twitter.com/Xi4IzQCBcs — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 30, 2023

Modric, en declaraciones recientes, expresó su incomodidad con su papel actual en el Real Madrid: “Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña. Pero el entrenador lo decidió por sus propios motivos. No me hundiré ni flaquearé por eso. De lo contrario… El Madrid quería que me quedase y yo tenía el mismo deseo. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, y que no me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Me dijeron que nada cambiaría en mi estatus, y por eso firmé. Veremos cómo se desarrollan las cosas, si en un futuro resulta que ya no soy importante, entonces pensaría qué hacer…”, expresó el croata en una entrevista en su país.