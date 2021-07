Reveladores audios ponen en jaque al presidente del Real Madrid: “Raúl y Casillas son las dos grandes estafas del Madrid”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está en medio de una polémica por unos audios filtrados en los que despotrica contra Raúl e Iker Casillas. Foto Prensa Libre: AFP.

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido”, se escucha en uno de los audios publicados por El Confidencial.

“Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, dice Pérez en ese audio que ahora se ha convertido en un dolor de cabeza para el presidente del Real.

Este martes 13 de julio Pérez salió al paso de la publicación y consideró que las declaraciones en las que arremete contra las leyendas blancas fueron “grabadas clandestinamente” y achaca su filtración a su posición como promotor de la Superliga.

“Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por (el periodista) D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito”, afirmó este martes Pérez, en un comunicado oficial.

Y es que la reacción del empresario no era para menos, porque El Confidencial expuso los audios en donde se le escucha decir, además de lo anterior: “Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible”.

En la nota del medio español hacen referencia que Pérez “se ensaña con el exdelantero Raúl, segundo máximo goleador histórico del club y el futbolista que más veces ha vestido la camisola blanca”. Lo acusa de destrozar al Real Madrid y de ser una de las razones por las que renunció en 2006.

“A Casillas ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. No te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna… Vamos, es muy corto. Y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia se le nota, está ausente. Es como un niño pequeño. Es como uno de esto… Es como un perrito faldero, es como un monigote. Una cosa infantil”, dice Florentino sobre el meta español.

“Yo tengo, la gente no lo sabe, muy buena relación con él. La gente se cree que a mí me cae gordo, lo que pasa es que creo que es un tío que si hubiera puesto más de sí es el número uno, seguro, vamos, porque tiene unas condiciones espectaculares a pesar de que le falten unos poquitos centímetros”, dice Pérez.

“Pero, vamos, te cuento el tema del partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona. Te acuerdas, ¿de aquel que ganamos 4-2? Pues él, el viernes llega tarde al entrenamiento. Esos que todo le aplauden además en el Bernabéu. Tuvo la mala suerte que yo estaba allí. Venía de hablar con su novia, macho, habían tenido una discusión… Una cosa de chiste”, continúa.

Al presidente del Real Madrid, de acuerdo con ‘El Confidencial’, tampoco le gustaba la relación de Casillas con Sara Carbonero

En su defensa, y en el comunicado, Florentino Pérez dijo: “Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen”.

“Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga”, añadió Pérez.

El Real Madrid, junto al Barcelona y la Juventus son los tres últimos equipos que se mantienen en ese proyecto de competición al margen de la UEFA, después que los otros nueve clubes fundacionales dieran marcha atrás ante la oposición hinchas, jugadores y organismos del fútbol.

El presidente merengue concluye el comunicado advirtiendo que sus abogados “están estudiando las posibles acciones a ejercitar”.

Presidente del Real Madrid entre 2000 y 2006, Pérez volvió a acceder al cargo en 2009, para el que fue reelegido de nuevo en abril sin oposición.

