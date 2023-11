Rio Ferdinand lo explica: La razón por la cuál Messi se habría enfadado con Garnacho y por qué Cristiano Ronaldo está involucrado

El exfutbolista profesional y ahora comentarista deportivo, Rio Ferdinand expresó en uno de los capítulos de su podcast “Vibe with Five” en YouTube que el jugador Alejandro Garnacho le contó qu e Lionel Messi, compañero de este en la Selección de Argentina, no es fan de sus redes sociales.

Ferdinand incluso llegó a contar que a pesar de las críticas que le podrían caer, respeta la decisión de Garnacho de no ocultar su fanatismo.

“¿Sabes lo qué me gusta sobre él? Que no le importa. Garnacho me dijo que Messi lo dejó de seguir en Instagram solo porque no oculta que prefiere a Ronaldo. Él viene y dice ‘no importa, soy un fan de Ronaldo’, ‘¿Quién es el mejor de la historia? Ronaldo’. Lo dice incluso estando en la Selección de Argentina”.

El “unfollow” de Messi a Garnacho se dio en abril de 2022 justo después que este publicara una fotografía junto a Ronaldo en donde le llamaba “el mejor de la historia”. Pese a que ahora comparten en la Selección de Argentina, Messi no ha vuelto a seguir al joven del Manchester United.

En estos días el argentino ha sido tema de conversación ya que además de protagonizar un golazo de chilena ante el Everton en la Premier League, también anotó este 29 de noviembre en el empate 3-3 del Manchester United ante el Galatasaray en donde hizo un gesto provocador a la grada que le terminó saliendo mal, ya que el equipo turco logró empatar y dejar casi fuera de la Champions League al equipo inglés.

El United ya no depende de sí mismo para buscar la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, ya que debe esperar el resultado del Copenhague ante el Bayern y en la última fecha debe recibir al conjunto bávaro en el mítico estadio Old Trafford.