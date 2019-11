Rivaldo: “Es muy triste ver lo bajo que ha caído la número 10 de Brasil”, luego se retractó

Lucas Paqueta posee la mítica 10 en la Selección de Brasil. (Foto Prensa Libre: AFP)

“De la misma forma que hablé sobre lo que pasó ante Argentina y el ’10’, hoy digo que me gustó la actitud de Tite de dejar al ’10’ en el campo la mayor parte del tiempo”, expresó el campeón del mundo en el 2002.

Por su parte el centrocampista de la selección brasileña, Lucas Paquetá, autor de uno de los goles en la victoria de la Canarinha por 3-0 sobre Corea del Sur, respondió este martes a las críticas del exastro Rivaldo, quien lo cuestionó por usar la mítica camiseta número ’10’

“Es una camiseta especial, como la ‘7’ de Bebeto y la ’11’ de Romario. Estoy enfocado y represento la camiseta de la selección brasileña, no un número”, declaró Paquetá al final del partido, el último del año de la Canarinha disputado en Abu Dabi, capital del Emiratos Árabes Unidos.

Después de la derrota del viernes ante Argentina en Riad, en la que Paquetá fue titular, Rivaldo publicó en las redes sociales críticas a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por entregar la legendaria camiseta ’10’ a Paquetá, un jugador, que a su juicio, no tiene “cáscara” para usar una camiseta “tan pesada”.

Rivaldo, campeón mundial con Brasil en Corea del Sur-Japón 2002, publicó al lado de su comentario fotos de Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Zico, Kaká, Neymar y de él mismo, que ya portaron la emblemática ’10’ del gigante suramericano.

Paquetá abrió este martes el marcador de la selección brasileña, que quebró un ayuno de cinco partidos sin conocer la victoria y de cinco años sin marcar gol de tiro libre.

El jugador del Milán -equipo al que Rivaldo también defendió-, Philippe Coutinho y Danilo firmaron el triunfo de Brasil.

El equipo dirigido por Tite atravesaba un mal momento y estaba sin conocer el triunfo desde que levantó la Copa América disputada en casa en julio pasado.

La resaca por el título se prolongaba por demasiados meses con un balance preocupante de tres empates, ante Senegal, Nigeria y Colombia, y dos derrotas contra Perú y Argentina.

“Ante Argentina, particularmente, me exigí mucho y perdí un poco la confianza en los primeros pases. Pero tuve el apoyo del grupo y del profesor. Siempre me exigí mucho, hasta en exceso y sabía de la importancia del partido y de la oportunidad que no aproveché”, comentó Paquetá.

Para el creativo, el técnico Tite, de cara al partido ante Corea del Sur, le dijo que la actuación ante Argentina “no fue desaprovechada” y sí una “enseñanza de madurez” y ratificado como titular este martes “tuve la oportunidad de realizar un buen partido”, agregó.

