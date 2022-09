¿Rivalidad entre Mbappé y Neymar? Esto responde el entrenador del PSG por el supuesto roce en la ejecución de penaltis

El entrenador, que confesó haber hablado con el delantero francés sobre esta jugada, dijo estar “convencido” de que “Mbappé dará asistencias a Ney, y Ney a Kylian”. “No sentí nada negativo por esta acción de partido”, abundó.

“La relación entre Neymar y Mbappé es muy buena. Lo digo sinceramente”, dijo. Hacen juntos los ejercicios, se les ve juntos en los calentamientos”. Los dos atacantes tuvieron un roce hace unas semanas a cuenta del orden en el lanzamiento de penaltis.

Galtier también fue interrogado sobre algunos errores del portero italiano Gigi Donnarumma, a quien le achacan un fallo importante en el gol del Juventus. Pero descartó sentar al transalpino en el banquillo en beneficio del costarricense Keylor Navas.

Kylian Mbappe really had the audacity to ask Neymar to give him the second penalty after he he missed his first one 😐

