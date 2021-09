Robert Lewandowski recibe la Bota de Oro: “Compito conmigo mismo, no con Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo”

Esta temporada, el mejor jugador Fifa 2020 ya suma siete goles en cinco fechas. Una cifra espectacular que no le hace pensar en el retiro, sino todo lo contrario. Aseguró que se siente bien, que las pruebas médicas lo respaldan y espera seguir haciendo historia.

“Tengo que dar las gracias a mi esposa, ella es un gran apoyo para mí y una motivación, cuando las cosas van un poco menos bien”, dijo durante la ceremonia organizada en el museo del Bayern, en el interior del Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Antigua internacional polaca en karate, Anna Lewandowski es también nutricionista y cuida de la alimentación de su marido. “Estoy muy orgullosa de él”, respondió a las palabras de su esposo. “Él es extraordinario, como persona, como deportista, como compañero, como amigo y como marido”.

Sobre irse a otro equipo, incluido el Real Madrid, el artillero polaco respondió: “Es una pregunta que oigo desde hace años, pero no tengo nada en mente. Juego contra esos equipos en la Liga de Campeones donde podemos mostrar nuestro nivel frente a ellos. Estoy cien por cien con el Bayern. Naturalmente habrá siempre especulaciones, pero no me ocupo de ellas”, afirmó.

Sobre su fichaje con el Real Madrid expresó: “Sí, es cierto que me vi con Florentino Pérez en un par de ocasiones, una de ellas, tras un partido que jugamos contra ellos. Pero lo que pasó en aquella charla no puedo contarlo”.

Robert Lewandowski aseguró este martes, tras recibir la Bota de Oro de la anterior temporada, que compite consigo mismo y no con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

⚽ 𝙀𝙇 𝙃𝙊𝙈𝘽𝙍𝙀 𝘿𝙀𝙇 𝘿𝙄𝘼 🏆 Para celebrarlo, podéis adquirir en nuestra tienda online vuestra bota de oro personal o la serigrafía gratis de @lewy_official en cualquiera de nuestras tres camisetas. 🎁 https://t.co/Oi9luZp7Xj#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/j1yCgcwrbY — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 21, 2021

“Compito conmigo mismo. Lo que ellos dos han hecho es algo que quizás no vuelva a repetirse. Pero me concentro en lo que yo puedo rendir. Eso es algo que exige trabajo y respeto”, dijo Lewandowski al ser interrogado sobre si puede compararse con el argentino y el portugués.

Alabado por sus dirigentes por su profesionalismo y su espíritu de equipo, comparado con James Bond (“agente 009”) por el presidente del Bayern Herbert Hainer, Lewandowski aseguró que no cuenta con detenerse en lo logrado hasta el presente: “Esto no ha terminado, aún tenemos hambre de títulos”, afirmó evocando su deseo de levantar de nuevo la Champions tras el título logrado en 2020.

El polaco es el segundo jugador que milita en la Bundesliga en conquistar la prestigiosa Bota de Oro, después de Gerd Müller (1970 y 1972). Lionel Messi (6 veces), Cristiano Ronaldo (4), y los legendarios Eusebio, Marco van Bastan o el brasileño Ronaldo figuran en el palmarés de galardonados.

Para la atribución del trofeo, un factor que favorece a las grandes ligas fue introducido en 1997. Cada gol marcada en los cinco grandes campeonatos de la clasificación Uefa (Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia) vale dos puntos.

Los logrados en los campeonatos entre el 6º y 22º valen 1,5 puntos, y un solo punto por gol en el resto de ligas.