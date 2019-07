Roddy Zambrano, árbitro criticado por Messi en el Argentina vs Brasil, elogia los resultados del VAR

Lionel Messi conversa con el árbitro Roddy Zambrano durante el partido de semifinales de la Copa América 2019 entre Argentina y Brasil. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Los resultados el VAR son muy buenos. Siempre habrá errores, no es perfecto. No sé la calificación que me dieron en el partido, eso se sabe después. Estoy muy tranquilo con la actuación, el presidente me dijo que esté tranquilo”, indicó a medios de su país.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Lionel Messi, Zambrano se limitó a decir que el argentino “es un jugador que se dedica a jugar, nunca tuve problemas con él. La verdad que me sorprendieron sus declaraciones, pero cada uno tiene su opinión”, resaltó.

Sobre las dos jugadas específicas en las que se dieron roces en el área brasileña y que Messi consideró podrían haberse marcado como penaltis con la ayuda del videoarbitraje −VAR −, Zambrano indicó: “El VAR revisó la jugada de Otamendi y determinó que era 50/50. Yo al VAR le dije que no la vi, solo vi al jugador caído. Hoy digo que me podrían haber llamado. En la jugada de Agüero es claro que él pisa a Dani Alves, es temeraria”, resaltó.

Además, desmintió que hayan existido problemas de comunicación con el VAR.

Escuetas declaraciones

Hoy también habló el árbitro que expulsó a Messi en el partido por el tercer lugar de dicho torneo.

El paraguayo Mario Díaz de Vivar expulsó a Lionel Messi y a Gary Medel, capitanes de Argentina y Chile respectivamente después de una discusión y empujones.

Al ser cuestionado si habían existido insultos en la jugada que se registró al minuto 37 de la primera mitad, Díaz no habló del tema ya que considera que “hay opiniones que se pueden tomar a mal”, además, agregó “no habló de la parte técnica. Estamos en una etapa de crecimiento y solo nos resta seguir trabajando”.

