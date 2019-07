Mario Kempes respalda a Lionel Messi, “quieren sancionar a los que defienden la verdad del futbol”

View this post on Instagram

Señores de la #conmebol ustedes decidieron gastarse el dinero en cosas que nada tenía que ver con el fútbol,algunos han pagado, otros se están salvando de milagro , y ahora se quieren dedicar a sancionar a aquellos que defienden de verdad al fútbol. Donde queda entonces la democracia y la libertad de expresión, más cuando se está diciendo una gran verdad !!