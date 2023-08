Rodrigo De Paul y la cantante Tini Stoessel anuncian el final de su relación con un mensaje en las redes sociales

“Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, destacó.

El mensaje de la actriz argentina también compartió el mismo mensaje, solo cambió su nombre por el de Rodrigo, lo cual hace pensar que terminaron en buenos términos.

Hasta el momento no se conoce el motivo de la separación del romance que se prolongó por dos años. Según versiones de algunos medios argentinos, la pareja ya había finalizado su relación hace un mes.

La relación de Rodrigo y Tini comenzó a finales del 2021 y vivieron sus mejores momentos durante el mundial de Qatar 2022, tras superar varias crisis, lo cual en su momento la pareja desmintió.

Ese se momento, Camila Homs, exnovia del jugador, posteó en sus redes sociales fuertes críticas contra Tini, lo cual puso en duda la participación de De Paul en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El enojo de Homs era porque el delantero prefería ir a visitar a la cantante a sus hijos.

Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación.

Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona q quiero y respeto mucho.

Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas.

Muchas gracias por el amor y el… — LaTripleT (@TiniStoessel) August 1, 2023

Después de ganar el Mundial con la Selección de Argentina, Rodrigo de Paul durante la celebración se dirigió a las grandes y le dijo a la cantante: “La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella, porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”.

Stoessel le respondió a su novio que disfrutó el show con su hija Francesca: “Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más”.

Antes de concluir el concierto, juntos cantaron con sentimiento y emoción, el Himno Nacional de Argentina y celebraron el triunfo de la Selección Nacional.

La relación se afianzó más durante ese tiempo, pues sus fanáticos especularon que al final del mundial anunciarían su separación, lo cual llegó hasta este 1 de agosto.