Ronaldinho Gaúcho es acusado de agresión por su expareja

Coelho detalló en una entrevista a la revista del portal UOL que durante una discusión, el futbolista la “empujó con fuerza”, lo que hizo que se cayese en el jardín del vecino y le provocó algunas lesiones y que, en su momento, no lo denunció porque “pensaba que podían hablar y resolver” sus problemas.

Ronaldinho Gaúcho tenía una relación amorosa con dos mujeres, Priscilla Coelho y Beatriz Sousa, y vivían en la residencia del futbolista en el barrio de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro.

La discusión previa a la agresión sucedió en una fiesta en la residencia, en la que una exnovia de Ronaldinho llamó a su teléfono, que en ese momento tenía Coelho, tras lo que el astro supuestamente se puso agresivo, agarró del brazo a su mujer, le dijo que recogiese sus cosas para irse de casa y la empujó con fuerza.

Asimismo, Coelho detalló que el exfutbolista era celoso, que presentaba comportamientos agresivos y que en reuniones con sus amigos, prohibía a sus mujeres vestir con pantalón corto.

Según Universa, Coelho procesó al futbolista principalmente por su “violencia” y la acción está bajo secreto de sumario; además la exmujer pide una indemnización y la división de los bienes adquiridos por Ronaldinho Gaúcho entre 2012 y 2018, periodo en el que estuvieron juntos.

Por si te interesa: Ronaldinho le regala dos mesas de teqball a Maradona y prometen reunirse pronto para enfrentarse

17 years ago #OnThisDay , everyone was asking, did 🇧🇷@10Ronaldinho mean it 🤔

After seeing the player he became, are there still any doubters? 🤙 pic.twitter.com/RYZ3RDqvXU

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2019