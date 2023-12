Ronaldinho querría ver a Mbappé ganar el Balón de Oro con el París SG

“Ojalá que lo gane. Buen amigo, grandísimo jugador. Me encanta su estilo de juego”, continuó, al ser preguntado por la AFP durante los Campeonatos del mundo de teqball en Bangkok (Tailandia).

El capitán de la selección francesa, en búsqueda de la más prestigiosa recompensa individual, uno de los pocos trofeos que todavía no ha logrado, terminó tercero este año, su mejor clasificación.

“Ganar las competiciones más grandes va a ayudarle mucho”, valoró Ronaldinho, célebre número 10 del PSG de 2001 a 2003 durante dos años que marcaron a los aficionados parisinos.

“El PSG es un gran club”, insistió el brasileño, ahora convertido en embajador del teqball, un nuevo deporte que combina elementos del fútbol y del tenis de mesa.

What a ride! The Singles Finals day has reached its grand finale, leaving us with a treasure trove of teqball brilliance. From match points to spectacular rallies, the players delivered a showcase of skill and heart.

