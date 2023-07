Rubio Rubín y el Real Salt Lake están en siguiente ronda de la Leagues Cup: Próximo rival y día del partido

El Salt Lake dependía del resultado entre Monterrey y el Seattle para saber si avanzaría, y para buena fortuna del guatemalteco y sus compañeros, el cuadro mexicano logró derrotar 4 goles a 2 al estadounidense, dándole así el pase a siguiente ronda al quedar segundo de su grupo.

Con la plaza confirmada en los dieciseisavos de final, Rubio Rubín y el RSL se enfrentarán ahora al Club León de la Liga MX.

El duelo está pactado para el miércoles 3 de agosto en un horario aun por definir en el America First Field, casa del Real Salt Lake en Utah.

El León fue el último campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, competición que ahora fue reemplazada por la Copa de Campeones, la actual Leagues Cup servirá como torneo clasificatorio para este nuevo campeonato.

Otro guatemalteco que también está en dieciseisavos de final es Arquímides Ordóñez, el joven delantero avanzó de ronda junto al Cincinnati FC.

ROUND OF 32 HERE WE COME

See y’all Friday at the Riot. pic.twitter.com/mF0IwCrxPQ

