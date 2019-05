Sarri sobre Hazard: “Sé que quiere irse y tengo que respetar su decisión”

“Sé que quiere irse y tengo que respetar su decisión”, dijo Sarri en rueda de prensa en el Estadio Olímpico de Bakú.

Sarri reconoció que le llevó “dos o tres meses” entender “como hombre” a la estrella belga, a la que no le gusta mucho entrenar.

“Ahora lo hago (entenderle), es un hombre maravilloso”, apuntó.

El propio Hazard, que marcó dos goles y dio una asistencia en la final, aseguró al final del partido que ya ha decidido su futuro.

“Tomé mi decisión hace unas semanas. Le comuniqué al club mi decisión. Sabréis de ella dentro de unos días. Creo que es un adiós, pero en el fútbol nunca se sabe. A lo mejor es momento de nuevos retos”, dijo.

Por otra parte, Sarri, de 60 años, se mostró “realmente feliz” de haberse alzado hoy con la Liga Europa, el primer trofeo que logra en su carrera.

“Estoy realmente feliz. El trofeo es muy importante para el club. Sentimos que lo merecíamos”, dijo.

Sarri, cuyo futuro estaba en el alero antes de la final, reconoció que la primera parte “fue físicamente difícil de jugar” al tratarse del partido número 64 que disputaba su equipo esta temporada.

‘Hi Chelsea fans, this is for you. Fans in the stadium, fans in London, fans everywhere. I love you.’ 💙 @HazardEden10 #UELfinal pic.twitter.com/9yVa0YFv40

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2019