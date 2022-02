Se acabó la sequía: Cristiano Ronaldo marcó su primer gol del año en la Premier League

En la segunda mitad llegó el carrusel de errores de los de Graham Potter que les costó el encuentro. Yves Bissouma, uno de los pretendidos por media Premier, se durmió en los laureles, Scott McTominay le robó la pelota y se la dio rápido a Cristiano.

El luso, en dos toques, se plantó en la frontal, se fue de uno y la clavó junto al palo. Golazo para Cristiano, que se lanzó de rodillas al suelo y celebró su décimo quinto tanto esta campaña, el noveno en la Premier, muy lejos de los 16 de Mohamed Salah en la carrera por la Bota de Oro.

Se le puso más de cara aún el encuentro al United cuando Lewis Dunk se despistó en la salida de balón y derribó a Anthony Elanga, que le había robado la cartera. El árbitro, de primeras, solo le sacó amarilla, pero el VAR revisó que era el último defensor y le mandó a la calle.

Los de Ralf Rangnick jugaron 35 minutos con uno más y disfrutaron de oportunidades para cerrar el encuentro, pero Sánchez estuvo inmenso.

Le sacó un cabezazo a bocajarro a Cristiano y un mano a mano a Bruno Fernandes. Y solo pudo ver cómo Cristiano perdió la oportunidad de lograr un doblete cuando un remate de cabeza a un metro de la portería se le marchó rozando el palo.

De tanto perdonar, se pudieron meter en un lío y el Brighton, con un disparo de Jakub Moder, estrelló una pelota en el larguero a diez minutos del final.

Ni con uno más tuvo un final tranquilo el United, que terminó pidiendo la hora, y que en el último suspiro, con el tiempo cumplido, se encontró con una contra que culminó Bruno Fernandes dejando en el suelo a Sánchez.

