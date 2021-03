Selección de Cuba comienza sus entrenos y espera por Onel Hernández, que juega en el Norwich City de Inglaterra

La Selección de Futbol de Cuba, que enfrentará a Guatemala el miércoles 24 de marzo a las 18 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores, comenzó desde ayer sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la zona 15 capitalina. Para este 25 de marzo se espera que hagan el reconocimiento del Estadio Nacional si las condiciones tras la caída de ceniza del volcán de Pacaya se los permite.

Por ahora, según publica la agencia de noticias cubana, Prensa Latina, los dirigidos de Pablo Sánchez entrenaron en el CAR “con gran entusiasmo y espíritu de grupo. Aún esperan por incorporar a un grupo de 11 figuras contratadas en clubes extranjeros, tres de ellos aún camino a Guatemala.

🇨🇺 Confirmation that our very own @OnelHernandez23 is set for his debut for the Cuban national team this coming international break! 🙌

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) March 21, 2021